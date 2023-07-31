"Ливерпуль" выбрал нового капитана

Голландский защитник Вирджил ван Дейк выбран новым капитаном "Ливерпуля".

Голландский защитник Вирджил ван Дейк выбран новым капитаном "Ливерпуля".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, должность вице-капитана займет Трент Александер-Арнольд.

"Это действительно великий день для меня, для моей жены, для моих детей, моей семьи. Это было особенное чувство, и я не могу его описать на данный момент. Но это то, чем я очень, очень горжусь.

Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы все были счастливы и могли гордиться мной и футбольным клубом", - приводит слова Вирджила сайт команды.

Ван Дейк провел 222 матча за "Ливерпуль" с момента перехода на "Энфилд" из "Саутгемптона" в январе 2018 года.

За это время он помог "Ливерпулю" выиграть английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Суперкубок Англии.