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"Ливерпуль" выбрал нового капитана

"Ливерпуль" выбрал нового капитана Голландский защитник Вирджил ван Дейк выбран новым капитаном "Ливерпуля".
Футбол
31 июля 2023 г. 22:10
Ливерпуль выбрал нового капитана

Голландский защитник Вирджил ван Дейк выбран новым капитаном "Ливерпуля".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, должность вице-капитана займет Трент Александер-Арнольд.

"Это действительно великий день для меня, для моей жены, для моих детей, моей семьи. Это было особенное чувство, и я не могу его описать на данный момент. Но это то, чем я очень, очень горжусь.

Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы все были счастливы и могли гордиться мной и футбольным клубом", - приводит слова Вирджила сайт команды.

Ван Дейк провел 222 матча за "Ливерпуль" с момента перехода на "Энфилд" из "Саутгемптона" в январе 2018 года.

За это время он помог "Ливерпулю" выиграть английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Суперкубок Англии.

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Версия на азербайджанском языке “Liverpul”un yeni kapitanı və vitse-kapitanı bəlli olub

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