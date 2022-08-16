"Ливерпуль" впервые при Клоппе не сумел выиграть в первых двух турах АПЛ

Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» во втором туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

"Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с "Кристал Пэлас" во втором туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл "Кристал Пэлас". На 32-й минуте после передачи Эберечи Эзе отличился Уилфрид Заха. "Ливерпуль" сравнял уже во втором тайме - после передачи Джеймса Милнера ворота соперника поразил Луис Диас. Примечательно, что отыграться подопечные Юргена Клоппа смогли в меньшинстве - на 57-й минуте был удален Дарвин Нуньес.

Таким образом, клуб не сумел победить в первых двух турах чемпионата Англии. Это случилось впервые при Клоппе. Немецкий специалист возглавляет команду с 2015 года.

"Ливерпуль" занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав два очка. Команда в следующем туре на выезде встретится с "Манчестер Юнайтед". Матч запланирован на 22 августа.