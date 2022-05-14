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"Ливерпуль" в восьмой раз завоевал Кубок Англии

"Ливерпуль" в восьмой раз завоевал Кубок Англии "Ливерпуль" стал обладателем Кубка Англии по футболу, обыграв в финальном матче турнира лондонский "Челси" в серии послематчевых пенальти.
Футбол
14 мая 2022 г. 22:48
Ливерпуль в восьмой раз завоевал Кубок Англии

"Ливерпуль" стал обладателем Кубка Англии по футболу, обыграв в финальном матче турнира лондонский "Челси" в серии послематчевых пенальти.

Как передает Report, основное и дополнительное время встречи на лондонском стадионе "Уэмбли" закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказался "Ливерпуль" - 6:5.

Нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах получил травму колена на 33-й минуте и был заменен.

В феврале в финале Кубка английской лиги на "Уэмбли" "Ливерпуль" и "Челси" также довели дело до серии послематчевых пенальти, которую со счетом 11:10 выиграли мерсисайдцы.

"Ливерпуль" борется за чемпионство в премьер-лиге за два тура до ее финиша, а также 28 мая сыграет с мадридским "Реалом" в финале Лиги чемпионов.

До этого "Ливерпуль" семь раз становился обладателем Кубка Англии - в 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001 и 2006 годах. В прошлом году турнир выиграл "Лестер". Самым титулованным клубом является лондонский "Арсенал" (14 побед).

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