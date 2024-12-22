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АПЛ: "Ливерпуль" в седьмой раз обыграл "Тоттенхэм" за последние 10 матчей

АПЛ: "Ливерпуль" в седьмой раз обыграл "Тоттенхэм" за последние 10 матчей "Ливерпуль" одержал победу в гостевом матче 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Тоттенхэма".
Футбол
22 декабря 2024 г. 22:59
АПЛ: Ливерпуль в седьмой раз обыграл Тоттенхэм за последние 10 матчей

"Ливерпуль" одержал победу в гостевом матче 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Тоттенхэма".

Как передает Report, встреча на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне завершилась со счетом 3:6 в пользу мерсисайдцев.

Счет в матче был открыт на 23-й минуте, отличился нападающий "красных" Луис Диас. На 36-й минуте Алексис Мак Аллистер удвоил преимущество своей команды. На 41-й минуте Джеймс Мэддисон отыграл один мяч. На 54-й минуте Мохамед Салах довел счет до разгромного. На 61-й минуте Салах оформил дубль. На 72-й минуте Деян Кулушевски сократил отставание в счете. На 83-й минуте Доминик Соланке забил третий мяч хозяев. На 85-й минуте Луис Диас оформил дубль и установил окончательный счет.

"Тоттенхэм" занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Лондона набрала 23 очка за 13 матчей. "Ливерпуль" заработал 39 очков за 16 игр и располагается на первой строчке.

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