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"Ливерпуль" в меньшинстве одержал волевую победу над "Борнмутом"

"Ливерпуль" в меньшинстве одержал волевую победу над "Борнмутом" "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Борнмут" в матче 2-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Футбол
19 августа 2023 г. 20:42
Ливерпуль в меньшинстве одержал волевую победу над Борнмутом

"Ливерпуль" на своем поле обыграл "Борнмут" в матче 2-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча на "Энфилде" завершилась со счетом 3:1.

Счет на 3-й минуте открыл нападающий гостей Антуан Семеньо. "Ливерпуль" смог отыграться на 28-й минуте благодаря точному удару Луиса Диаса. На 36-й минуте Мохамед Салах не сумел реализовать пенальти, но добил мяч в ворота "Борнмута" после сейва Нету.

На 58-й минуте команда Юргена Клоппа осталась в меньшинстве - красную карточку получил Алексис Макаллистер. Несмотря на это, 4 минуты спустя Диогу Жота забил еще один мяч, установив окончательный счет — 3:1.

"Брентфорд" набрал 4 очка и занимает вторую строчку АПЛ, "Ливерпуль" с тем же количеством очков занимает третью строчку.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” azlıqda “Bornmut”dan üstün olub

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