"Ливерпуль" уверенно обыграл "Манчестер Сити" в матче 13-го тура АПЛ

"Ливерпуль" со счетом 2:0 обыграл "Манчестер Сити" в матче 13-го тура английской Премьер-лиги по футболу.

"Ливерпуль" со счетом 2:0 обыграл "Манчестер Сити" в матче 13-го тура английской Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает Report , встреча прошла на стадионе "Энфилд".

Забитыми голами за "красных" отметились Коди Гакпо (12-я минута) и Мохаммед Салах (78).

"Ливерпуль" продлил серию без поражений во всех турнирах до 16 матчей, подопечные Арне Слота одержали 15 побед и один раз сыграли вничью. "Манчестер Сити" не может одержать победу на протяжении семи игр во всех турнирах, команда потерпела шестое поражение, один раз "Манчестер Сити" сыграл вничью. В премьер-лиге команда потерпела четвертое поражение подряд.

"Ливерпуль" лидирует в чемпионате Англии с 34 очками, "Манчестер Сити" с 23 баллам располагается на пятом месте. В следующем туре "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Ньюкаслом" 4 декабря, "Манчестер Сити" в этот же день примет "Ноттингем".