"Ливерпуль" установил рекорд клуба по набранным очкам в АПЛ

Футболисты "Ливерпуля" добились наилучшего результата в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) с момента её основания в 1992 году.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, обыграв "Кардифф Сити" со счётом 2:0, футболисты "Ливерпуля" установили новый клубный рекорд по количеству набранных очков - 88.

Предыдущее достижение было установлено красными в сезоне-2008/09. Тогда "Ливерпуль" набрал 86 очков.

Мерсисайдцы никогда не выигрывали чемпионат Англии с момента основания АПЛ в 1992 году.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" проиграл "Эвертону" со счетом 0:4 в гостевом матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.