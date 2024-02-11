"Ливерпуль" установил первый контакт с Хаби Алонсо

Английский "Ливерпуль" установил первый контакт с главным тренером немецкого "Байера" Хаби Алонсо.

Английский "Ливерпуль" установил первый контакт с главным тренером немецкого "Байера" Хаби Алонсо.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).

Так, мерсисайдцы обсуждали возможное назначение Алонсо на должность главного тренера в "Ливерпуле" на следующий сезон. Испанский специалист не против переговоров, но до конца сезона никакого решения не примет.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет "Ливерпуль" по окончании этого сезона. В своем заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде. В качестве основных замен немецкому специалисту считаются Хаби Алонсо и Роберто Де Дзерби из "Брайтона".