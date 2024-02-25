О нас

"Ливерпуль" стал обладателем Кубка английской лиги по футболу

"Ливерпуль" стал обладателем Кубка английской лиги по футболу "Ливерпуль" в дополнительное время со счетом 1:0 обыграл "Челси" в финальном матче Кубка английской лиги по футболу.
Футбол
25 февраля 2024 г. 22:13
Ливерпуль стал обладателем Кубка английской лиги по футболу

"Ливерпуль" в дополнительное время со счетом 1:0 обыграл "Челси" в финальном матче Кубка английской лиги по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Мяч на 118-й минуте забил Вирджил ван Дейк.

"Ливерпуль" в десятый раз стал обладателем Кубка лиги, команде принадлежит рекорд по числу побед в турнире. Ранее "Ливерпуль" выигрывал титул в 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022 годах. Ближайшим преследователем является "Манчестер Сити" (восемь побед). "Челси" побеждал в турнире пять раз (1965, 1998, 2005, 2007, 2015).

Команды сыграли между собой в финале Кубка английской лиги в третий раз. В 2005 году победу со счетом 3:2 в дополнительное время одержал "Челси". В 2022 году "Ливерпуль" оказался сильнее в серии пенальти - 11:10 (основное время - 0:0).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Ювентус прервал четырехматчевую серию без побед в Серии А
"Ювентус" прервал четырехматчевую серию без побед в Серии А
25 февраля 2024 г. 17:54
Карабах улучшил позиции в рейтинге УЕФА
"Карабах" улучшил позиции в рейтинге УЕФА
25 февраля 2024 г. 17:14
Серхио Агуэро, имеющий проблемы с сердцем, может вернуться в футбол
Серхио Агуэро, имеющий проблемы с сердцем, может вернуться в футбол
25 февраля 2024 г. 14:04
Хаби Алонсо останется в Байере
Хаби Алонсо останется в "Байере"
25 февраля 2024 г. 13:26
Тренер сборной РФ: Андрей Лунев - самый сильный российский вратарь за рубежом
Тренер сборной РФ: Андрей Лунев - самый сильный российский вратарь за рубежом
25 февраля 2024 г. 11:32
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится XXIV тур
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится XXIV тур
25 февраля 2024 г. 09:30
Премьер-лига Азербайджана: Сабаил обыграл Сабах в бакинском дерби
Премьер-лига Азербайджана: "Сабаил" обыграл "Сабах" в бакинском дерби
24 февраля 2024 г. 20:24
Главный тренер Габалы Эльмар Бахшиев подал в отставку
Главный тренер "Габалы" Эльмар Бахшиев подал в отставку
24 февраля 2024 г. 12:17
Байер 04 установил новый рекорд среди команд Германии
"Байер 04" установил новый рекорд среди команд Германии
24 февраля 2024 г. 10:35
Кяпяз одержал победу в матче открытия XXIV тура Премьер-лиги Азербайджана
"Кяпяз" одержал победу в матче открытия XXIV тура Премьер-лиги Азербайджана
23 февраля 2024 г. 19:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi