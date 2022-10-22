"Ливерпуль" сенсационно уступил последней команде АПЛ

"Ливерпуль" в рамках 13 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на выезде сенсационно проиграл "Ноттингем Форест" со счетом 0:1.

"Ливерпуль" в рамках 13 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на выезде сенсационно проиграл "Ноттингем Форест" со счетом 0:1.

Как передает Report , единственный мяч в игре был забит на 56-й минуте. Отличился нападающий хозяев Тайво Авонийи.

Отметим, что после 13 туров подопечные Юргена Клоппа набрали 16 очков и продолжают оставаться на 7-м месте в турнирной таблице. Для "Ливерпуля" это поражение стало уже третьим в текущем сезоне. Стоит отметить, что команде предстоит сыграть два перенесенных матча против "Вулверхэмптона" и "Челси".

Благодаря этой победе "Ноттингему" удалось поправить свое турнирное положение. Команда поднялась с 20-го на 19-е место в таблице.