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"Ливерпуль" сенсационно уступил последней команде АПЛ

"Ливерпуль" сенсационно уступил последней команде АПЛ "Ливерпуль" в рамках 13 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на выезде сенсационно проиграл "Ноттингем Форест" со счетом 0:1.
Футбол
22 октября 2022 г. 18:01
Ливерпуль сенсационно уступил последней команде АПЛ

"Ливерпуль" в рамках 13 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на выезде сенсационно проиграл "Ноттингем Форест" со счетом 0:1.

Как передает Report, единственный мяч в игре был забит на 56-й минуте. Отличился нападающий хозяев Тайво Авонийи.

Отметим, что после 13 туров подопечные Юргена Клоппа набрали 16 очков и продолжают оставаться на 7-м месте в турнирной таблице. Для "Ливерпуля" это поражение стало уже третьим в текущем сезоне. Стоит отметить, что команде предстоит сыграть два перенесенных матча против "Вулверхэмптона" и "Челси".

Благодаря этой победе "Ноттингему" удалось поправить свое турнирное положение. Команда поднялась с 20-го на 19-е место в таблице.

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Версия на азербайджанском языке Видеоİngiltərə Premyer Liqası: "Liverpul" səfərdə məğlub olub

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