"Ливерпуль" сделал предложение капитану "Штутгарта"

Руководство "Ливерпуля" экстренно ищет способы усилить полузащиту до конца трансферного окна, обратив внимание на Бундеслигу.

Руководство "Ливерпуля" экстренно ищет способы усилить полузащиту до конца трансферного окна, обратив внимание на Бундеслигу.

Как передает Report со ссылкой на The Athletic, "мерсисайдцы" сделали предложение по покупке японского полузащитника "Штутгарта" Ватару Эндо. Сообщается, что сам японский игрок хочет оказаться в составе гранда Английской премьер-лиги, поскольку видит в таком переезде возможность всей карьеры. По информации источника, клуб заплатит около € 19 млн за трансфер 30-летнего футболиста. Личные условия контракта также согласованы.

Напомним, что Эндо выступает в составе "Штутгарта" с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в шесть с половиной миллионов евро.