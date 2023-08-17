О нас

"Ливерпуль" сделал предложение капитану "Штутгарта"

"Ливерпуль" сделал предложение капитану "Штутгарта" Руководство "Ливерпуля" экстренно ищет способы усилить полузащиту до конца трансферного окна, обратив внимание на Бундеслигу.
Футбол
17 августа 2023 г. 07:03
Ливерпуль сделал предложение капитану Штутгарта

Руководство "Ливерпуля" экстренно ищет способы усилить полузащиту до конца трансферного окна, обратив внимание на Бундеслигу.

Как передает Report со ссылкой на The Athletic, "мерсисайдцы" сделали предложение по покупке японского полузащитника "Штутгарта" Ватару Эндо. Сообщается, что сам японский игрок хочет оказаться в составе гранда Английской премьер-лиги, поскольку видит в таком переезде возможность всей карьеры. По информации источника, клуб заплатит около € 19 млн за трансфер 30-летнего футболиста. Личные условия контракта также согласованы.

Напомним, что Эндо выступает в составе "Штутгарта" с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в шесть с половиной миллионов евро.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Liverpul” “Ştutqart”dan dayaq yarımmüdafiəçisi alır

Экслюзивные новости

Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
14 августа 2023 г. 14:50
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
11 августа 2023 г. 12:53
Мать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
ФотоМать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
10 августа 2023 г. 16:56
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
10 августа 2023 г. 10:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi