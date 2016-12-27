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    "Ливерпуль" разгромил "Сток" в матче чемпионата Англии - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу мерсисайдцев

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Футболисты "Ливерпуля" одержали победу над "Стоком" со счетом 4:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии.

    Как передает Report, голы в составе хозяев на 35-й, 44-й и 71-й минутах забили Адам Лаллана, Роберто Фирмино и Даниэль Старридж соответственно, на 59-й минуте игрок "Стока" Жианелли Имбула забил мяч в свои ворота. У гостей точным ударом отметился Джонатан Уолтерс (12).

    "Ливерпуль" идет на второй позиции в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. "Сток" с 21 баллом занимает 13-е место.

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