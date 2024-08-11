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"Ливерпуль" разгромил "Севилью" в товарищеском матче

"Ливерпуль" разгромил "Севилью" в товарищеском матче В Англии завершился товарищеский матч "Ливерпуля" и испанской "Севильи".
Футбол
11 августа 2024 г. 19:36
Ливерпуль разгромил Севилью в товарищеском матче

В Англии завершился товарищеский матч "Ливерпуля" и испанской "Севильи".

Как сообщает Report, встреча состоялась на стадионе "Энфилд".

Уже к перерыву англичане вели со счетом 3:0 - Диогу Жота открыл счет, а Луис Диас сделал дубль за шесть минут.

В середине второго тайма Жерард Фернандес забил ответный гол, но Трей Найони сразу установил итоговый счет - 4:1 в пользу "Ливерпуля".

Таким образом, "Ливерпуль" под руководством Арне Слота выиграл четвертый товарищеский матч подряд. Ранее "красные" одолели испанский “Реал Бетис”, английский “Арсенал” и “Манчестер Юнайтед”.

Отметим, что испанская Ла Лига стартует 15 августа, а английская Премьер-лига – 16 августа.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Liverpul” yoldaşlıq görüşündə “Sevilya”ya 4 qol vurub

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