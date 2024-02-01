"Ливерпуль" разгромил "Челси" в домашнем матче 22-го тура АПЛ

"Ливерпуль" разгромил "Челси" в домашнем матче 22-го тура Английской премьер-лиги(АПЛ).

"Ливерпуль" разгромил "Челси" в домашнем матче 22-го тура Английской премьер-лиги(АПЛ).

Как сообщает Report , встреча прошла на "Энфилде" и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

У гостей по голу забили Диогу Жота(23-я минута), Конор Брэдли(39'), Доминик Собослаи(65') и Луис Диас (79'). Единственный мяч в составе "аристократов" забил Кристофер Нкунку(71').

"Ливерпуль" мог победить с еще большей разницей, но Дарвин Нуньес не сумел реализовать пенальти в компенсированное время первого тайма.

Мерсисайдцы выиграли 15-й матч из 22 в текущем сезоне и лидируют в таблице АПЛ с 51 очком. Команда Юргена Клоппа не проигрывала в чемпионате Англии с 30 сентября, благодаря победе над "Челси" беспроигрышная серия "Ливерпуля" увеличилась до 15 игр.