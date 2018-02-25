"Ливерпуль" расправился с "Вест Хэмом" и вышел на второе место в АПЛ - ВИДЕО

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм Юнайтед» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 4:1.

Как передает Report, голы в составе победителей на свой счёт записали Эмре Джан, Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане. У гостей сумел отличиться Майкл Антонио. Эта победа вывела мерсисайдцев на вторую строчку в турнирной таблице.

В других матчах тура «Бёрнли» и «Саутгемптон» поделили очки (1:1), «Брайтон» добился уверенной победы над «Суонси» (4:1), «Ньюкасл Юнайтед» на выезде смог вырвать ничью на последних минутах с «Борнмутом» (2:2), а «Вест Бромвич» дома проиграл «Хаддерсфилд Таун» (1:2).

Англия - Премьер-лига. 28-й тур

"Ливерпуль" – "Вест Хэм Юнайтед" - 4:1

Голы: 1:0 – Джан – 29, 2:0 – Салах – 51, 3:0 – Фирмино – 57, 3:1 – Антонио – 59, 4:1 – Мане – 77

"Бёрнли" – "Саутгемптон" - 1:1

Голы: 1:0 – Барнс – 67, 1:1 – Габбьядини – 90

"Брайтон энд Хоув Альбион" – "Суонси Сити" - 4:1

Голы: 1:0 – Мюррей – 18 (пен), 2:0 – Мюррей – 69, 3:0 – Кнокар – 73, 3:1 – Данк – 85 (автогол), 4:1 – Локадия – 90

"Борнмут" – "Ньюкасл Юнайтед" - 2:2

Голы: 0:1 – Гейл – 17, 0:2 – Гейл – 45+1, 1:2 – Смит – 80, 2:2 – Гослинг – 89

"Вест Бромвич Альбион" – "Хаддерсфилд Таун" - 1:2

Голы: 0:1 – ван ла Парра – 48, 0:2 – Мунье – 56, 1:2 – Доусон – 64