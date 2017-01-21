"Ливерпуль" проиграл "Суонси" в матче чемпионата Англии - ВИДЕО

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ "Ливерпуль" проиграл "Суонси" со счетом 2:3 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, в составе победителей отличились Фернандо Льоренте (48-я и 52-я минуты) и Гилфи Тор Сигурдссон (74).

У проигравших дубль на счету Роберто Фирмино (55, 69).

У "Ливерпуля" прервалась беспроигрышная серия из семи матчей в чемпионате Англии. Команда с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Суонси" (18) поднялся на 17-ю строчку.

В следующем матче мерсисайдцы 31 января примут на своем поле "Челси". "Суонси" в этот же день примет "Саутгемптон".