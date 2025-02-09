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"Ливерпуль" проиграл последней команде чемпионшипа в Кубке Англии по футболу

"Ливерпуль" проиграл последней команде чемпионшипа в Кубке Англии по футболу "Плимут" дома со счетом 1:0 обыграл "Ливерпуль" в матче четвертого раунда Кубка Англии по футболу.
Футбол
9 февраля 2025 г. 21:17
Ливерпуль проиграл последней команде чемпионшипа в Кубке Англии по футболу

"Плимут" дома со счетом 1:0 обыграл "Ливерпуль" в матче четвертого раунда Кубка Англии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Хоум парк".

Мяч на 53-й минуте с пенальти забил Райан Харди. Соперник "Плимута" по пятому раунду определится позднее.

"Плимут" занимает последнее место в чемпионшипе - втором по силе дивизионе чемпионата Англии. После 30 матчей команда набрала 25 очков. 31 декабря пост главного тренера клуба покинул пятикратный чемпион Англии в составе "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, его сменил австриец Мирон Муслич. Лучшим результатом "Плимута" в Кубке Англии является выход в полуфинал турнира в сезоне-1983/84.

"Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Англии с 56 очками после 23 встреч. Команда является восьмикратным обладателем Кубка Англии, в последний раз клуб выигрывал трофей в 2022 году.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Kuboku: “Liverpul” 1/16 finalda mübarizəni dayandırıb

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