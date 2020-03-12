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"Ливерпуль" проиграл "Атлетико" и выбыл из ЛЧ

​"Ливерпуль" проиграл «Атлетико» и выбыл из ЛЧ

Испанский "Атлетико" в гостях в дополнительное время обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 3:2 в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Report, первый матч, который прошел в Испании, завершился победой "Атлетико" со счетом 1:0.

В составе "Ливерпуля" голы забили Джорджиньо Вейналдум (43-я минута) и Роберто Фирмино (94). У "Атлетико" отличились Маркос Льоренте (97, 105) и Альваро Мората (120+1).

Счет по сумме двух матчей стал 4:2 в пользу "Атлетико", благодаря чему испанская команда вышла в четвертьфинал. Соперник клуба из Мадрида в следующей стадии определится позднее по итогам жеребьевки.

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