​"Ливерпуль" проиграл «Атлетико» и выбыл из ЛЧ

Испанский "Атлетико" в гостях в дополнительное время обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 3:2 в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Report, первый матч, который прошел в Испании, завершился победой "Атлетико" со счетом 1:0.

В составе "Ливерпуля" голы забили Джорджиньо Вейналдум (43-я минута) и Роберто Фирмино (94). У "Атлетико" отличились Маркос Льоренте (97, 105) и Альваро Мората (120+1).

Счет по сумме двух матчей стал 4:2 в пользу "Атлетико", благодаря чему испанская команда вышла в четвертьфинал. Соперник клуба из Мадрида в следующей стадии определится позднее по итогам жеребьевки.