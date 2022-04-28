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"Ливерпуль" продлил контракт с Юргеном Клоппом

"Ливерпуль" продлил контракт с Юргеном Клоппом Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп продлил контракт с мерсисайдским клубом до лета 2026 года.
Футбол
28 апреля 2022 г. 20:52
Ливерпуль продлил контракт с Юргеном Клоппом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп продлил контракт с мерсисайдским клубом до лета 2026 года.

Как передает Report, предыдущий контракт Клоппа с "Ливерпулем" был рассчитан до июня 2024 года. Летом немецкий специалист намекал, что по истечении срока соглашения, скорее всего, возьмет паузу на один год. Теперь стало известно, что тренер продлил контракт до 2026 года. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Напомним, что Юрген Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года, заменив на этом посту Брендана Роджерса, который ныне работает в "Лестере".

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Версия на азербайджанском языке "Liverpul" Yurgen Kloppun müqaviləsini uzadıb

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