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"Ливерпуль" предложил Вернеру пятилетний контракт

"Ливерпуль" предложил Вернеру пятилетний контракт

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" предложил нападающему немецкого "Лейпцига" Тимо Вернеру пятилетний контракт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в Twitter написал журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

"Лейпциг" разгромил "Тоттенхэм" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" ведет переговоры с Вернером. Немецкий нападающий - приоритетный выбор Юргена Клоппа. Клуб предложил ему пятилетний контракт с зарплатой €10 млн (включая бонусы) и работает над достижением соглашения с "Лейпцигом", - написал Скира.

Вернеру 24 года. Выступает за "Лейпциг" с 2016 года, до этого играл за "Штутгарт". Срок контракта форварда истекает летом 2023 года, Transfermarkt оценивает его стоимость в €64 млн.

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