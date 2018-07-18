"Ливерпуль" подписал контракт с 18-летним нападающим

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Английский "Ливерпуль" подписал профессиональный контракт с 18-летним нападающим молодёжной команды Рианом Брустером.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с молодым футболистом заключено долгосрочное соглашение, об условиях которого клуб не сообщает. 18-летний нападающий будет выступать в основной команде с сезона 2018-2019.

Отметим, что Брустер перешёл в "Ливерпуль" в 2014 году из академии "Челси" и с того момента выступал за молодёжные команды красных. На чемпионате мира U17 в 2017 году Брустер отличился 8 забитыми мячами и помог сборной Англии завоевать золотые медали, став лучшим бомбардиром турнира.