"Ливерпуль" подписал долгосрочный контракт с бразильским вратарем

"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Алисоном Бекером.

"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Алисоном Бекером.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, новое соглашение бразильского вратаря с мерсисайдцами рассчитано до 2027 года.

Напомним, что Алисон стал игроком "Ливерпуля" летом 2018 года, перейдя из итальянской "Ромы" за 62,5 млн евро. Прошлый контракт бразильца был рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, в минувшем сезоне "Ливерпуль" занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступив лишь "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", и квалифицировался в Лигу чемпионов.