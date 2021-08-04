О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Ливерпуль" подписал долгосрочный контракт с бразильским вратарем

"Ливерпуль" подписал долгосрочный контракт с бразильским вратарем "Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Алисоном Бекером.
Футбол
4 августа 2021 г. 20:48
Ливерпуль подписал долгосрочный контракт с бразильским вратарем
Алисон Бекер

"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Алисоном Бекером.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, новое соглашение бразильского вратаря с мерсисайдцами рассчитано до 2027 года.

Напомним, что Алисон стал игроком "Ливерпуля" летом 2018 года, перейдя из итальянской "Ромы" за 62,5 млн евро. Прошлый контракт бразильца был рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, в минувшем сезоне "Ливерпуль" занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступив лишь "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", и квалифицировался в Лигу чемпионов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Liverpul" braziliyalı qapıçı ilə uzunmüddətli müqavilə bağlayıb

Экслюзивные новости

Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
4 августа 2021 г. 16:37
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
4 августа 2021 г. 13:25
В Баку уволены начальники полиции
В Баку уволены начальники полиции
3 августа 2021 г. 18:38
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
3 августа 2021 г. 16:14
Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 
Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 
31 июля 2021 г. 18:00
Названа дата рассмотрения Дисциплинарной комиссией вопроса о лишении депутата неприкосновенности – ЭКСКЛЮЗИВ 
Названа дата рассмотрения Дисциплинарной комиссией вопроса о лишении депутата неприкосновенности – ЭКСКЛЮЗИВ 
31 июля 2021 г. 14:32
Комиссия Милли Меджлиса обсудит вопрос депутата, избившего полицейского - ЭКСКЛЮЗИВ
Комиссия Милли Меджлиса обсудит вопрос депутата, избившего полицейского - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2021 г. 12:00
Шуша - город, который живет в сердце каждого азербайджанца - ВИДЕО
ФотоШуша - город, который живет в сердце каждого азербайджанца - ВИДЕО
29 июля 2021 г. 13:42
Ярослав Юрчишин: Опыт Азербайджана в инфраструктурных проектах интересен для Украины
Ярослав Юрчишин: Опыт Азербайджана в инфраструктурных проектах интересен для Украины
27 июля 2021 г. 15:02
Капитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
ФотоКапитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
26 июля 2021 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi