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"Ливерпуль" побил рекорд чемпионата Англии по ожидаемым голам

"Ливерпуль" побил рекорд чемпионата Англии по ожидаемым голам "Ливерпуль" побил рекорд чемпионата Англии по ожидаемым голам в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с "Ньюкасл Юнайтед" (4:2).
Футбол
2 января 2024 г. 09:36
Ливерпуль побил рекорд чемпионата Англии по ожидаемым голам

"Ливерпуль" побил рекорд чемпионата Англии по ожидаемым голам в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с "Ньюкасл Юнайтед" (4:2).

Как сообщает Report, показатель команды Юргена Клоппа в этой встрече составил 7,53.

В составе "Ливерпуля" дубль оформил Мохамед Салах и еще по разу отличились Кёртис Джонс и Коди Гакпо. В "Ньюкасле" отличились Александер Исак и Свен Ботман.

На данный момент "Ливерпуль" единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, записав в свой актив 45 очков. Беспроигрышная серия команды в чемпионате Англии составляет 13 матчей. В следующем туре команда встретится с "Борнмутом". Матч состоится 21 января.

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