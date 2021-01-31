"Ливерпуль" победил "Вест Хэм" и вернулся в первую тройку

На Олимпийском стадионе в Лондоне завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм Юнайтед" — "Ливерпуль"

На Олимпийском стадионе в Лондоне завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм Юнайтед" — "Ливерпуль".

Как передает Report, мерсисайдцы одержали победу со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 57-й минуте — нападающий Мохамед Салах получил мяч от полузащитника Кёртиса Джонса, вошёл в штрафную и пробил в левый угол.

На 68-й минуте гости увеличили своё преимущество. Всё тот же Салах получил мяч у центральной линии, выполнил навес налево на Джердана Шакири, который дальним навесом уже в штрафную снова нашёл египтянина, и Мохамед технично покатил мяч низом в дальний угол мимо Фабианского.

На 84-й минуте полузащитник мерсисайдцев Жоржиньо Вейналдум довёл счёт до разгромного.

Однако хозяева успели забить гол престижа — на 87-й минуте подачу с углового замкнул защитник "молотобойцев" Крэйг Доусон.

Подопечные Юргена Клоппа в 21 матче набрали 40 очков и поднялись на 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» (35) — на 5-м месте.