"Ливерпуль" победил в матче АПЛ, не забив ни одного мяча

"Ливерпуль" обыграл "Лестер Сити" в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Ливерпуль" обыграл "Лестер Сити" в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча в Ливерпуле закончилась со счетом 2:1. Оба мяча в ворота "Лестер Сити" отправил защитник этой команды Ваут Фас (38-я и 45-я минуты). Гол в ворота "Ливерпуля" забил Кирнан Дьюсбери-Холл (4).

Как сообщается в Twitter статистической службы Opta, Фас стал четвертым игроком в истории Английской премьер-лиги с двумя автоголами в одном матче. Ранее подобное происходило с Джейми Каррагером ("Ливерпуль", 1999), Майклом Проктором ("Сандерленд", 2003) и Джонатаном Уолтерсом ("Сток Сити", 2013).

"Ливерпуль" одержал четвертую победу в чемпионате подряд и с 28 очками идет на шестом месте в турнирной таблице, "Лестер" (17 очков) располагается на 13-й строчке.