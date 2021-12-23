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"Ливерпуль" победил "Лестер" и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

"Ливерпуль" победил "Лестер" и вышел в полуфинал Кубка английской лиги "Ливерпуль" на своем поле победил "Лестер" в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.
Футбол
23 декабря 2021 г. 03:30
Ливерпуль победил Лестер и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

"Ливерпуль" на своем поле победил "Лестер" в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, основное время матча завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти точнее оказались футболисты "Ливерпуля" - 5:4.

В составе победителей в основное время забитыми мячами отметились Алекс Окслейд-Чемберлен (19-я минута), Диогу Жота (68) и Такуми Минамино (90+5). У проигравших отличились Джейми Варди (9, 13) и Джеймс Мэддисон (33).

В других матчах "Челси" обыграл в гостях "Брентфорд" (2:0), "Тоттенхэм" дома победил "Вест Хэм" (2:1). Во вторник "Арсенал" на своем поле разгромил "Сандерленд" (5:1).

Полуфинальные пары станут известны по итогам жеребьевки.

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