"Ливерпуль" победил "Лестер" и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

"Ливерпуль" на своем поле победил "Лестер" в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.

"Ливерпуль" на своем поле победил "Лестер" в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, основное время матча завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти точнее оказались футболисты "Ливерпуля" - 5:4.

В составе победителей в основное время забитыми мячами отметились Алекс Окслейд-Чемберлен (19-я минута), Диогу Жота (68) и Такуми Минамино (90+5). У проигравших отличились Джейми Варди (9, 13) и Джеймс Мэддисон (33).

В других матчах "Челси" обыграл в гостях "Брентфорд" (2:0), "Тоттенхэм" дома победил "Вест Хэм" (2:1). Во вторник "Арсенал" на своем поле разгромил "Сандерленд" (5:1).

Полуфинальные пары станут известны по итогам жеребьевки.