​"Ливерпуль" отправил часть сотрудников в оплачиваемый отпуск

Руководство английского "Ливерпуля" приняло решение отправить часть сотрудников футбольного клуба в отпуск из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба команды.

Сообщается, что работники команды продолжат получать зарплату в полном размере. Помимо этого, клуб приветствует решение руководства Английской премьер-лиги возобновить чемпионат только при условии улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, что чемпионат Англии прерван на неопределенный срок. После 29 туров "Ливерпуль" лидирует в таблице с 82 очками в активе.