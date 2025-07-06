"Ливерпуль" отложил начало предсезонной подготовки из-за гибели футболиста Жоты

Начало предсезонной подготовки английского "Ливерпуля" было отложено из-за смерти португальского футболиста Диогу Жоты.

Начало предсезонной подготовки английского "Ливерпуля" было отложено из-за смерти португальского футболиста Диогу Жоты.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Independent.

Первая группа игроков должна была прибыть на клубную базу 4 июля. Отмечается, что на текущий момент нет информации, когда начнется предсезонная подготовка действующего чемпиона Англии. На 13 июля у "Ливерпуля" запланирован товарищеский матч против английского "Престона".

Напомним, что Жота погиб 3 июля в результате автокатастрофы. По информации Daily Mail, автомобиль "Ламборгини", в котором находились Жота и его брат, потерял управление из-за лопнувшей шины, после чего вылетел в кювет и загорелся. Церемония прощания и похороны прошли в субботу.

Жоте было 28 лет, он выступал за "Ливерпуль" с 2020 года. Вместе с командой футболист стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги. Всего в составе английской команды Жота провел 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 результативных передач. В составе сборной Португалии форвард дважды выиграл Лигу наций. Ранее игрок выступал за испанский "Атлетико", португальский "Порту" и английский "Вулверхэмптон".