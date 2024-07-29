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"Ливерпуль" отказался продавать полузащитника "Марселю"

"Ливерпуль" отказался продавать полузащитника "Марселю" "Ливерпуль" отказался продавать "Марселю" полузащитника Ватару Эндо.
Футбол
29 июля 2024 г. 01:46
Ливерпуль отказался продавать полузащитника Марселю

"Ливерпуль" отказался продавать "Марселю" полузащитника Ватару Эндо.

Как передает Report, об этом написало издание The Athletic.

Согласно информации, французский клуб был готов заплатить за японца 14 млн евро, но услышал отказ от мерсисайдцев

"Красные", как утверждает журналист Джеймс Пирс, не намерены расставаться с 31-летним футболистом в текущее трансферное окно. Ватару Эндо выступает за "Ливерпуль" с августа прошлого года.

В своём дебютном сезоне в Англии хавбек провёл 43 поединка во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Контракт Эндо с "Ливерпулем" рассчитан до середины 2027 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 13 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке “Liverpul” “Marsel”in Endo üçün 14 milyon avroluq təklifini rədd edib

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