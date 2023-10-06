"Ливерпуль" одержал вторую победу подряд на старте Лиги Европы

Состоялся матч второго тура группового этапа Лиги Европы между английским "Ливерпулем" и бельгийским "Юнион Сент-Жиллуа".

Состоялся матч второго тура группового этапа Лиги Европы между английским "Ливерпулем" и бельгийским "Юнион Сент-Жиллуа".

Как передает Report, команды играли на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Первый мяч был забит на 44-й минуте игры. Отличился нидерландский полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх. Стоит отметить, что этот гол стал первым для футболиста за английскую команду. Автором результативной передачи стал защитник Трент Александер-Арнольд, который вывел свою команду на поле с капитанской повязкой. На 90+2-й минуте португалец Диогу Жота забил второй мяч "Ливерпуля" и установил на табло итоговый счет.

В первых двух турах Лиги Европы английский клуб набрал шесть очков. Команда возглавляет турнирную таблицу группы Е. В активе "Юниона" осталось одно очко. Бельгийцы занимают третье место.