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"Ливерпуль" одержал вторую победу подряд на старте Лиги Европы

"Ливерпуль" одержал вторую победу подряд на старте Лиги Европы Состоялся матч второго тура группового этапа Лиги Европы между английским "Ливерпулем" и бельгийским "Юнион Сент-Жиллуа".
Футбол
6 октября 2023 г. 01:44
Ливерпуль одержал вторую победу подряд на старте Лиги Европы

Состоялся матч второго тура группового этапа Лиги Европы между английским "Ливерпулем" и бельгийским "Юнион Сент-Жиллуа".

Как передает Report, команды играли на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Первый мяч был забит на 44-й минуте игры. Отличился нидерландский полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх. Стоит отметить, что этот гол стал первым для футболиста за английскую команду. Автором результативной передачи стал защитник Трент Александер-Арнольд, который вывел свою команду на поле с капитанской повязкой. На 90+2-й минуте португалец Диогу Жота забил второй мяч "Ливерпуля" и установил на табло итоговый счет.

В первых двух турах Лиги Европы английский клуб набрал шесть очков. Команда возглавляет турнирную таблицу группы Е. В активе "Юниона" осталось одно очко. Бельгийцы занимают третье место.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa Liqası: “Liverpul” ardıcıl ikinci qələbəsini qazanıb

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