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Ливерпуль одержал волевую победу над Лестером и ушел в отрыв от Челси

Ливерпуль одержал волевую победу над Лестером и ушел в отрыв от Челси Ливерпуль на своем поле одержал волевую победу над Лестером в 18-м туре Английской Премьер-лиги - 3:1.
Футбол
27 декабря 2024 г. 02:47
Ливерпуль одержал волевую победу над Лестером и ушел в отрыв от Челси

Ливерпуль на своем поле одержал волевую победу над Лестером в 18-м туре Английской Премьер-лиги - 3:1.

Как передает Report, матч начался для уверенного лидера чемпионата внезапно - с быстрого гола аутсайдера. Он на счету опытного Джордана Айю, отличившегося с передачи Стефи Мавидиди.

Целый тайм понадобился фавориту, чтобы отыграться - и уже в компенсированное время это удалось Коди Гакпо. Сразу после возобновления игры Красные отличились повторно - Макаллистер записал на свой счет второй ассист, снабдив мячом Кертиса Джонса.

Лисам было необходимо отыгрываться, но Ливерпуль не позволил сопернику ничего. Команда Арне Слота могла и раньше снимать все вопросы, но сделала это лишь на 82-й минуте, когда Мохамед Салах с паса Гакпо оформил свой 16-й гол в нынешнем чемпионате.

Одержав победу, Красные смогли на семь очков оторваться от Челси, который сегодня оступился на Фулхэме (1:2). При этом у команды Слота есть игра в запасе. Лестер по итогам тура оказался в зоне вылета, пропустив вперед Вулверхэмптон.

29 декабря Ливерпуль будет в гостях противостоять Вест Хэму, а команда Рууда ван Нистельроя в тот же день примет Манчестер Сити.

АПЛ. 18-й тур

Ливерпуль - Лестер - 3:1 (1:1)

Голы: Гакпо, 45+1, Джонс, 49, Салах, 82 - Айю, 6.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” inamlı qələbə qazanaraq “Çelsi” ilə xal fərqini 7-yə çatdırıb

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