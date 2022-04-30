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"Ливерпуль" одержал важную победу на пути к чемпионству

"Ливерпуль" одержал важную победу на пути к чемпионству "Ливерпуль" победил "Ньюкасл" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
30 апреля 2022 г. 18:14
Ливерпуль одержал важную победу на пути к чемпионству

"Ливерпуль" победил "Ньюкасл" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча в Ньюкасл-апон-Тайне завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победу команде Юргена Клоппа принес гол Наби Кейта на 19-й минуте.

"Ливерпуль" опередил имеющий матч в запасе "Манчестер Сити" и с 82 очками в 34 встречах возглавил турнирную таблицу Английской премьер-лиги. Команда на протяжении 15 матчей не проигрывает в чемпионате страны. "Ньюкасл", прервавший четырехматчевую победную серию, с 43 очками в 35 играх идет девятым.

В следующем туре "Ливерпуль" 7 мая примет "Тоттенхэм". "Ньюкасл" днем позже сыграет в гостях с "Манчестер Сити".

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Версия на азербайджанском языке Видео"Liverpul" çempionluq yolunda vacib qələbə qazanıb

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