"Ливерпуль" одержал важную победу на пути к чемпионству

"Ливерпуль" победил "Ньюкасл" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Ливерпуль" победил "Ньюкасл" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча в Ньюкасл-апон-Тайне завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победу команде Юргена Клоппа принес гол Наби Кейта на 19-й минуте.

"Ливерпуль" опередил имеющий матч в запасе "Манчестер Сити" и с 82 очками в 34 встречах возглавил турнирную таблицу Английской премьер-лиги. Команда на протяжении 15 матчей не проигрывает в чемпионате страны. "Ньюкасл", прервавший четырехматчевую победную серию, с 43 очками в 35 играх идет девятым.

В следующем туре "Ливерпуль" 7 мая примет "Тоттенхэм". "Ньюкасл" днем позже сыграет в гостях с "Манчестер Сити".