"Ливерпуль" одержал победу над "Ноттингемом" в АПЛ благодаря голу Салаха

"Ливерпуль" на своём поле одержал победу над "Ноттингем Форест" в матче 32-го тура английской Премьер-лиги со счётом 3:2.

"Ливерпуль" на своём поле одержал победу над "Ноттингем Форест" в матче 32-го тура английской Премьер-лиги со счётом 3:2.

Как передает Report , гости потерпели пятое поражение подряд.

В первом тайме команды не смогли открыть счёт в матче, однако уже на второй минуте второго отрезка форвард хозяев Диогу Жота с передачи Фабиньо смог пробить вратаря соперников. Спустя четыре минуты "Ноттингем" ответил точным ударом защитника Неко Уильямса с передачи Моргана Гиббс-Уайта.

Затем Жота вновь вывел свою команду вперёд успешной атакой на 55-й минуте. Но и после этого гостям удалось отыграться: на 67-й минуте гол забил Гиббс-Уайт. Итоговый счёт установил египетский нападающий Мохамед Салах после паса Трента Александер-Арнольда на 70-й минуте.

"Ливерпуль" имеет на счету 47 очков и занимает восьмое место в чемпионате. У "Ноттингема" 27 очков и 18-я строчка в АПЛ.