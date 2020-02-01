​“Ливерпуль” одержал 16-ю победу подряд в АПЛ

В матче 25-го тура английской Премьер-лиги “Ливерпуль” принимал “Саутгемптон”.

Как передает Report, встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе “Энфилд” и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник “Ливерпуля” Алекс Окслейд-Чемберлен в начале второго тайма. На 60-й минуте преимущество мерсисайдцев увеличил хавбек Джордан Хендерсон.

В середине второй половины нападающий красных Мохамед Салах довёл счёт до разгромного. На 90-й минуте Салах оформил дубль.

Победная серия “Ливерпуля” в АПЛ достигла 16 матчей.