​“Ливерпуль” одержал 16-ю победу подряд в АПЛ

В матче 25-го тура английской Премьер-лиги “Ливерпуль” принимал “Саутгемптон”.
Как передает Report, встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе “Энфилд” и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Первый мяч забил полузащитник “Ливерпуля” Алекс Окслейд-Чемберлен в начале второго тайма. На 60-й минуте преимущество мерсисайдцев увеличил хавбек Джордан Хендерсон.
В середине второй половины нападающий красных Мохамед Салах довёл счёт до разгромного. На 90-й минуте Салах оформил дубль.
Победная серия “Ливерпуля” в АПЛ достигла 16 матчей.