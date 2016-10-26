 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в матче 1/8 финала Кубка футбольной лиги - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счетом 2:1

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Тоттенхэмом" со счетом 2:1 в домашнем матче 1/8 финала Кубка футбольной лиги и вышел в следующий раунд турнира.

    Как передает Report, в составе победителей дубль оформил Дэниел Старридж (9-я и 64-я минуты). У проигравших отличился Винсент Янссен (76, с пенальти).

    "Ливерпуль" является рекордсменом по количеству побед в этом турнире (8). В последний раз команда выигрывала Кубок футбольной лиги в сезоне-2011/12.

    Результаты других матчей 1/8 финала:

    "Арсенал" - "Рединг" - 2:0

    "Бристоль Сити" - "Халл Сити" - 1:2

    "Ньюкасл" - "Престон" - 6:0.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi