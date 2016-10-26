"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в матче 1/8 финала Кубка футбольной лиги - ВИДЕО

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Тоттенхэмом" со счетом 2:1 в домашнем матче 1/8 финала Кубка футбольной лиги и вышел в следующий раунд турнира.

Как передает Report, в составе победителей дубль оформил Дэниел Старридж (9-я и 64-я минуты). У проигравших отличился Винсент Янссен (76, с пенальти).

"Ливерпуль" является рекордсменом по количеству побед в этом турнире (8). В последний раз команда выигрывала Кубок футбольной лиги в сезоне-2011/12.

Результаты других матчей 1/8 финала:

"Арсенал" - "Рединг" - 2:0

"Бристоль Сити" - "Халл Сити" - 1:2

"Ньюкасл" - "Престон" - 6:0.