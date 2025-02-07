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"Ливерпуль" обыграл Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка английской лиги по футболу

"Ливерпуль" обыграл Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка английской лиги по футболу "Ливерпуль" со счетом 4:0 обыграл лондонский "Тоттенхэм" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу и вышел в финал турнира.
Футбол
7 февраля 2025 г. 02:07
Ливерпуль обыграл Тоттенхэм и вышел в финал Кубка английской лиги по футболу

"Ливерпуль" со счетом 4:0 обыграл лондонский "Тоттенхэм" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу и вышел в финал турнира.

Как сообщает Report, забитыми мячами отметились Коди Гакпо (34-я минута), Мохаммед Салах (51, с пенальти), Доминик Собослаи (75) и Вирджил ван Дейк (80).

В первом матче "Тоттенхэм" одержал победу со счетом 1:0. В финале "Ливерпуль" сыграет с "Ньюкаслом", который в полуфинале одолел "Арсенал" (2:0, 2:0).

Решающая игра пройдет 16 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Кубок английской лиги проводится с 1960 года, в нем принимают участие клубы из четырех высших дивизионов чемпионата страны. Победитель получит право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменом по победам является действующий обладатель трофея "Ливерпуль", выигравший турнир десять раз.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Liqa Kuboku: "Liverpul" "Tottenhem"i məğlub edərək turnirin finalına yüksəlib

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