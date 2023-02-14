"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" в мерсисайдском дерби

"Ливерпуль" в матче 23-го тура английской Премьер-лиги в рамках мерсисайдского дерби обыграл "Эвертон" со счетом 2:0.

"Ливерпуль" в матче 23-го тура английской Премьер-лиги в рамках мерсисайдского дерби обыграл "Эвертон" со счетом 2:0.

Как сообщает Report , встреча прошла на стадионе "Энфилд". Стартовый свисток главного арбитра Саймона Хупера прозвучал в 00:00 по бакинскому времени.

Хозяева открыли счёт на 36-й минуте — отличился египтянин Мохамед Салах после передачи Дарвина Нуньеса. В начале второй половины "Ливерпуль" развил свой успех, когда на 49-й минуте свой дебютный гол забил нападающий Коди Гакпо, ассистировал ему Трент Александер-Арнольд.

В оставшиеся минуты команды поровну владели мячом, но создать по-настоящему острые моменты для взятия ворот ни одна из них не смогла. Встреча завершилась победой "Ливерпуля" со счётом 2:0.

"Красные" прервали безвыигрышную серию из четырех матчей в АПЛ и с 32 очками расположился на девятой строчке в турнирной таблице. "Эвертон" с 18 очками занимает 18-е место.