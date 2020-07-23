“Ливерпуль” обыграл “Челси”

В матче 37-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль” обыграл “Челси” со счётом 5:3.

В матче 37-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль” обыграл “Челси” со счётом 5:3.

Как передает Report, встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе “Энфилд”.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 23-й минуте автором забитого мяча стал Наби Кейта. На 38-й минуте преимущество мерсисайдцев увеличил Трент Александер-Арнольд.

Вскоре счёт до крупного довёл Жоржиньо Вейналдум, которому ассистировал Мохамед Салах. В компенсированное время первого тайма разрыв в счёте сократил Оливье Жиру.

На 55-й минуте четвёртый гол в ворота гостей забил Роберто Фирмино с передачи Александер-Арнольда. В середине тайма отличился Тэмми Абрахам с передачи Кристиана Пулишича. На 73-й минуте разрыв до минимума сократил Пулишич, которому ассистировал Каллум Хадсон-Одои. В концовке пятый гол забил Алекс Окслейд-Чемберлен с паса Эндрю Робертсона.

"Ливерпуль", набрав 96 очков, занимает 1-е место в АПЛ и уже обеспечил себе чемпионский титул. "Челси" (63) — на 4-м месте.