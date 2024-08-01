"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" в товарищеском матче

В городе Филадельфия, штат Пенсильвания, состоялся товарищеский матч между английскими футбольными командами "Ливерпуль" и "Арсенал".

В городе Филадельфия, штат Пенсильвания, состоялся товарищеский матч между английскими футбольными командами "Ливерпуль" и "Арсенал".

Как сообщает Report , матч на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" судила американская бригада арбитров.

Счет был открыт на 13-й минуте, нападающий "красных" Мохаммед Салах реализовал передачу Харви Эллиота. Всего через 21 минуту подопечные Арне Слота во второй раз поразили ворота "канониров", 21-летний Фабио Карвальо замкнул передачу Эллиота.

Подопечным Микеля Артеты удалось забить в конце первого тайма, немец Кай Хаверц поразил ворота Куивина Келлехера.

Второй тайм прошел при заметном преимуществе "Арсенала", но, в отличие от первого, запомнился более пассивной борьбой. Лондонский клуб в основном владел мячом, запомнившись лишь редкими неэффективными атаками. Таким образом, товарищеский матч завершился минимальной победой "Ливерпуля" – 2:1.

Ранее мерсисайдцы обыграли испанский "Реал Бетис".

Отметим, что Английская Премьер-лига стартует 16 августа.