О нас

"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" в матче Кубка Англии

"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" в матче Кубка Англии "Ливерпуль" со счетом 2:0 в гостях победил лондонский "Арсенал" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Футбол
7 января 2024 г. 23:04
Ливерпуль обыграл Арсенал в матче Кубка Англии

"Ливерпуль" со счетом 2:0 в гостях победил лондонский "Арсенал" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Эмирейтс".

На 80-й минуте матча в свои ворота забил польский защитник "Арсенала" Якуб Кивиор. На пятой добавленной ко второму тайму минуте отличился колумбийский форвард "Ливерпуля" Луис Диас. Соперник "Ливерпуля" по следующему раунду будет определен позднее.

"Арсенал" потерпел третье поражение подряд, ранее подопечные Микеля Артеты уступили в двух лондонских дерби в чемпионате Англии - "Фулхэму" (1:2) и "Вест Хэму" (0:2). "Ливерпуль" продлил беспроигрышную серию во всех турнирах, теперь она составляет шесть матчей.

"Арсенал" играл в полностью белой форме. Футболисты поддержали акцию No More Red против насилия среди молодежи, а также преступлений с использованием холодного оружия. Акция была запущена в 2022 году, игроки "Арсенала" участвуют в ней третий год подряд.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Liverpul” məğlubiyyətsizlik seriyasını altıya çatdırıb

Самое читаемое

Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
1 января 2024 г. 09:42
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
3 января 2024 г. 15:53
Зиря расстался с украинским нападающим
"Зиря" расстался с украинским нападающим
4 января 2024 г. 09:34
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
1 января 2024 г. 18:56
В Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса
ФотоВ Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса
3 января 2024 г. 07:47
На фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае решили обуздать кредитный риск
На фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае решили обуздать кредитный риск
4 января 2024 г. 15:52
В Сураханском районе Баку автомобиль сбил 18-летнюю девушку
В Сураханском районе Баку автомобиль сбил 18-летнюю девушку
5 января 2024 г. 08:04
Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы
Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы
5 января 2024 г. 15:00
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Рынок страхования жизни в Азербайджане вырос на 27% 
Рынок страхования жизни в Азербайджане вырос на 27% 
1 января 2024 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi