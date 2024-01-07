"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" в матче Кубка Англии

"Ливерпуль" со счетом 2:0 в гостях победил лондонский "Арсенал" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.

"Ливерпуль" со счетом 2:0 в гостях победил лондонский "Арсенал" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Эмирейтс".

На 80-й минуте матча в свои ворота забил польский защитник "Арсенала" Якуб Кивиор. На пятой добавленной ко второму тайму минуте отличился колумбийский форвард "Ливерпуля" Луис Диас. Соперник "Ливерпуля" по следующему раунду будет определен позднее.

"Арсенал" потерпел третье поражение подряд, ранее подопечные Микеля Артеты уступили в двух лондонских дерби в чемпионате Англии - "Фулхэму" (1:2) и "Вест Хэму" (0:2). "Ливерпуль" продлил беспроигрышную серию во всех турнирах, теперь она составляет шесть матчей.

"Арсенал" играл в полностью белой форме. Футболисты поддержали акцию No More Red против насилия среди молодежи, а также преступлений с использованием холодного оружия. Акция была запущена в 2022 году, игроки "Арсенала" участвуют в ней третий год подряд.