"Ливерпуль" объявил об уходе своего вратаря

Английский "Ливерпуль" объявил об уходе голкипера Адриана.

Английский "Ливерпуль" объявил об уходе голкипера Адриана.

Как передает Report , соответствующая информация размещена на страницах клуба в социальных сетях.

"Адриан покидает "Ливерпуль". За пять лет пребывания на "Энфилде" он внёс ценный вклад в успехи клуба. Будучи важной персоной как среди товарищей по команде, так и среди персонала, Адриан покидает "красных" с наилучшими пожеланиями от всего клуба.

Спасибо тебе за всё", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Адриан в прошлом сезоне не сыграл ни одного матча за клуб. Всего за "красных" Андриан провёл 26 игр, в которых пропустил 36 мячей и семь раз оставлял свои ворота "сухими". Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

"Ливерпуль" в прошлом сезоне АПЛ занял третье место, набрав 82 очка за 38 матчей. Турнир выиграл "Манчестер Сити".