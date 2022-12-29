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«Ливерпуль» объявил о переходе Гакпо из ПСВ

«Ливерпуль» объявил о переходе Гакпо из ПСВ «Ливерпуль» объявил о договоренности с ПСВ по трансферу нападающего сборной Нидерландов Коди Гакпо.
Футбол
29 декабря 2022 г. 03:48
«Ливерпуль» объявил о переходе Гакпо из ПСВ

«Ливерпуль» объявил о договоренности с ПСВ по трансферу нападающего сборной Нидерландов Коди Гакпо.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт клуба.

23-летний голландец официально станет игроком «красных» в начале январского трансферного окна после согласования условий личного контракта и успешного прохождения медицинского осмотра. В «Ливерпуле» он будет играть под номером 18.

В этом сезоне Гакпо провел 14 матчей в чемпионате Нидерландов и набрал 21 (9+12) очко по системе «гол+пас».

На ЧМ-2022 форвард сыграл за свою национальную команду пять матчей и забил три мяча.

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