"Ливерпуль" обыграл "Порту" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Футболисты английского "Ливерпуля" со счетом 2:0 обыграли португальский "Порту" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе британского клуба.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, мячи забили Наби Кейта (5-я минута) и Роберто Фирмино (26).

"Ливерпуль" довел свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 15 матчей. "Порту" до этой встречи не проигрывал шесть поединков подряд в различных соревнованиях. Всего команды провели друг с другом шесть матчей, в которых "Порту" ни разу не смог одержать победу (три поражения и три ничьи).

Для вратаря португальской команды Икера Касильяса встреча с "Ливерпулем" стала 189-й в еврокубках. Испанец является рекордсменом по этому показателю.

Ответный матч между командами состоится 17 апреля в Португалии.