"Ливерпуль" недоволен распределением билетов на финал Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" недоволен распределением билетов на финал с другим представителем этой страны - "Тоттенхемом" в Лиге чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на Independent, английский клуб получил квоту в 16 613 билетов на решающую игру против "Тоттенхэм Хотспур".

Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур поднимет вопрос о распределении билетов с президентом УЕФА Александром Чеферином на встрече, которая планируется на следующей неделе.

Финал состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", вмещающий 67 829 зрителей.

Отметим, что некоторое время назад английский "Арсенал" обвинил УЕФА в выделении для предстоящей в Баку финальной встречи Лиги Европы небольшого количества билетов (5 801). Однако чуть позже "Арсеналу" удалось продать лишь 4500 из них, а другому финалисту - "Челси" - 3 500. Не проданные из выделенных им билетов прислали в Баку.