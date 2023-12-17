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"Ливерпуль" не смог обыграть "МЮ" и потерял лидерство в АПЛ

"Ливерпуль" не смог обыграть "МЮ" и потерял лидерство в АПЛ В матче 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед".
Футбол
17 декабря 2023 г. 22:38
Ливерпуль не смог обыграть МЮ и потерял лидерство в АПЛ

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Report, команды играли на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

Матч закончился со счётом 0:0. Хотя подопечные Юргена Клоппа были сильнее "красных дьяволов" по всем показателям, оборона последних выстояла и нули на табло не изменились.

На данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ "Ливерпуль" располагается на второй строчке с 38 очками. "Манчестер Юнайтед" находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является лондонский "Арсенал" с 39 очками.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” “Mançester Yunayted”lə oyunda xal itirərək liderliyi əldən verib

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