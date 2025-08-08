О нас

"Ливерпуль" направит средства с продажи футболок с фамилией Жоты в благотворительный фонд

"Ливерпуль" направит средства с продажи футболок с фамилией Жоты в благотворительный фонд Английский "Ливерпуль" направит средства с продаж формы сезона-2025/26 с фамилией погибшего нападающего Диогу Жоты в LFC Foundation - благотворительную организацию клуба.
Футбол
8 августа 2025 г. 18:39
Ливерпуль направит средства с продажи футболок с фамилией Жоты в благотворительный фонд

Английский "Ливерпуль" направит средства с продаж формы сезона-2025/26 с фамилией погибшего нападающего Диогу Жоты в LFC Foundation - благотворительную организацию клуба.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Ливерпуля".

Отмечается, что фонд взял на себя обязательство создать программу развития массового футбола в честь Жоты.

Напомним, что Диогу Жота погиб 3 июля в возрасте 28 лет в результате автокатастрофы. По информации Daily Mail, автомобиль "Ламборгини", в котором находились Жота и его брат Андре, потерял управление из-за лопнувшей шины, после чего вылетел в кювет и загорелся.

Версия на азербайджанском языке "Liverpul" Jotanın formasının satışından əldə olunan gəliri xeyriyyə təşkilatına bağışlayacaq

