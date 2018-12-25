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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Английский футбольный клуб "Ливерпуль" может заключить спонсорский контракт на рекордную сумму.
Как сообщает Report со ссылкой на издание Daily Mail, клуб ведет переговоры по обновлению договора с поставщиком экипировки New Balance. Новый контракт может стоить 80 миллионов фунтов стерлингов. Тогда "Ливерпуль" обойдет "Манчестер Юнайтед", который имеет рекордный в премьер-лиге контракт с Adidas на 75 миллионов фунтов.
Напомним, что "Ливерпуль" лидирует в премьер-лиге с 48 очками после 18 туров.
Şamo QuliyevАвтор новости