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"Ливерпуль" интересуется форвардом "Ньюкасла" Гордоном

"Ливерпуль" интересуется форвардом "Ньюкасла" Гордоном "Ливерпуль" заинтересован в приобретении крайнего нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона.
Футбол
15 июня 2025 г. 13:14
Ливерпуль интересуется форвардом Ньюкасла Гордоном

"Ливерпуль" заинтересован в приобретении крайнего нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона.

Как передает Report, об этом сообщает The Sun.

По данным издания, "Ливерпуль" готов предложить за трансфер 24-летнего игрока 100 миллионов фунтов. Чемпионы Англии рассматривают Гордона как альтернативу Брэдли Барколу, трансфер которого из "ПСЖ" не состоялся.

Также интерес к Гордону связан с неопределенностью будущего Луиса Диаса в клубе.

В прошлом сезоне Гордон сыграл 42 матча во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 7 результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 65 миллионов евро.

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Версия на азербайджанском языке "Liverpul" İngiltərə klubunun futbolçusu ilə maraqlanır

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