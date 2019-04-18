"Ливерпуль" и "Тоттенхем" и вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" в гостях одержал победу над португальским "Порту" со счетом 4:1 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голами отметились Садио Мане (26-я минута), Мохаммед Салах (65), Роберто Фирмино (77) и Вирджил ван Дейк (84). У "Порту" мяч на счету Эдера Милитао (68). Первый матч завершился победой английского клуба со счетом 2:0.

Гол Мане стал для него 14-м в составе "Ливерпуля" в матчах Лиги чемпионов. Больше него в турнире в составе ливерпульской команды забивал только Стивен Джеррард (21).

В полуфинале "Ливерпуль" сыграет с испанской "Барселоной".

В другом матче лондонский "Тоттенхэм" на выезде проиграл "Манчестер Сити" со счетом 3:4 в ответном матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов, но смог выйти в следующую стадию турнира благодаря большему количеству голов в гостях. Первая встреча в Лондоне завершилась победой хозяев - 1:0.

В составе "Тоттенхэма" мячи забили Сон Хын Мин (7-я и 10-я минуты) и Фернандо Льоренте (73). У "Манчестер Сити" отличились Рахим Стерлинг (4, 21), Бернарду Силва (11) и Серхио Агуэро (59).

Команды в этом матче поставили рекорд, забив пять мячей быстрее всех в истории Лиги чемпионов, для этого им понадобилась 21 минута. Предыдущее достижение было установлено во встрече между дортмундской "Боруссией" и польской "Легии" (8:4) в 2016 году. Тогда командам потребовались 24 минуты.

В полуфинале "Тоттенхэм" встретится с голландским "Аяксом", выбившим из розыгрыша турнира итальянский "Ювентус" (1:1, 2:1).