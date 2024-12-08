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"Ливерпуль" и Салах "очень близки" к подписанию нового контракта

"Ливерпуль" и Салах "очень близки" к подписанию нового контракта Английский "Ливерпуль" крайне близок к продлению контракта с 32-летним крайним нападающим Мохамедом Салахом сроком на два года.
Футбол
8 декабря 2024 г. 15:43
Ливерпуль и Салах очень близки к подписанию нового контракта

Английский "Ливерпуль" крайне близок к продлению контракта с 32-летним крайним нападающим Мохамедом Салахом сроком на два года.

Как передает Report, об этом сообщает Mirror.

Действующее соглашением с игроком истекает грядущим летом.

По информации источника, агент египетского футболиста настаивал на трудовом соглашении, рассчитанном на три года, в то время как "Ливерпуль" изначально предлагал контракт сроком на год. Однако в результате переговоров стороны пришли к компромиссу в виде заключения нового двухлетнего соглашения.

Подчеркивается, что финансовый вопрос никогда не был проблемой в переговорах с Салахом, поскольку он уже является одним из самых высокооплачиваемых игроков "Ливерпуля" с окладом в £ 400 000 в неделю.

Ранее газета The Athletic сообщала, что египтянин готов рассмотреть предложение о продлении контракта с командой на один год, однако он все больше разочаровывается тем, как клуб ведет переговоры.

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